Николай Боянов: Шапка им свалям на футболистите ни

1:1 приключиха в Полски Тръмбеш, местния Янтра и Партизан (Червен бряг). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана изнервен двубой с четири червени картона. Гостите го завършиха с осем футболисти. Треньорът им Николай Боянов коментира пред Sportal.bg.

Хикс и четири червени картона в Полски Тръмбеш

„Шапка им свалям на футболистите ни. Показаха, че са уникални мъжкари, въпреки всички вътрешни проблеми, които имаме. Направиха подвиг. Изиграхме двубоя с намален състав. Водихме в резултата с 1:0, можеше да вкараме и втори гол, бяхме на минути от победата“.