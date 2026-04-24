Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година

Президентът на Българска федерация по гимнастика Красимир Дунев заяви, че най-добрата българска състезателка Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година, а участникът на Олимпийските игри в Токио 2020 Дейвид Хъдълстоун няма да бъде готов за европейското първенство.

Дунев и легендата на българска гимнастика Йордан Йовчев откриха официално Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което се провежда днес и утре в НСБ "Раковски".

"Не мога да кажа, кога ще видим Георгиева и Хъдълстоун на състезания. Най-вероятно Валентина тази година няма да я видим, но това не е важно, важното е тя другата година да почне да се състезава, за да може да вземе квота за Олимпийските игри. Това ни е целта! Мисля, че ще се получи. Аз винаги съм оптимист и мисля, че ще стане. Дейвид по-рано ще влезе в състезателна форма. За съжаление, август месец ни е Европейското първенство и най-вероятно той няма да попадне в отбора, но след това има и Световни купи, така че ще се получат нещата", каза Дунев.

Почти всички национали при мъжете и жените участват на шампионата.

"Днес е първи ден на Държавното първенство. Аз съм изключително радостен, че почти всички, с изключение на Кевин Пенев, който отсъства и, за съжаление, Дейвид Хърлстон, който получи контузия. Също така и Валентина Георгиева не присъстват на състезанието, но това е един етап от нашата подготовка. Досега минаха няколко Световни купи, но след десет дена, от 7 до 10 май е нашата Световна купа във Варна, където сме домакини и организатори. И се надявам, наистина, нашите гимнастици да се представят по най-добрия начин да се зарадваме на финали и на медали", добави президентът на централата.

Сезонът започна, а България може да се похвали със златен медал и с няколко финала на Давид Иванов на коронния уред кон с гривни. Това е много, много радостен момент, че точно на този уред - кон с гривни, ние след толкова години отново имаме златен медалист след Олимпиадата през 1988 година от Люпчо Герасков, олимпийски шампион.

"От тогава наистина не сме имали така изявен гимнастик на този уред, обаче Давид наистина показва една класа и има голямо бъдеще пред това момче. Той е млад и талантлив гимнастик и наистина има голямо бъдеще пред него", добави Дунев.

"И Раян Радков, и Давид имат много силни съчетания на кон и те го показват наистина, но не само на този уред, на всички уреди мисля, че имаме претенденти да попаднат на финалите на Световната купа. Искам да са здрави момчетата и да се представят по най-добрия начин. Аз искам да отправя един призив към всички българи да заповядат от 7 до 10 май в Двореца на културата и спорта. Нека да подкрепим нашите състезатели", завърши президентът на централата.