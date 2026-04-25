Националите по минифутбол оглавиха групата след разгром над Румъния U23

Националният отбор на България по минифутбол записа втора впечатляваща победа в престижния международен турнир EMF Nations Games 2026. След вчерашния успех с 5:2 срещу Украйна, днес "лъвовете" се наложиха безапелационно над тима на Румъния до 23 години с резултат 4:0.

С актив от 6 точки и голова разлика 9:2, възпитаниците на националния селекционер Николай Михов еднолично оглавяват временното класиране. Резултатите до момента на практика гарантират на 99% участието на България в големия финал на турнира.

Българският състав демонстрира пълна концентрация и тактическа зрялост, като не позволи на младите домакини да застрашат вратата ни. В 5-ата минута резултатът бе открит от Николай Маринов, който изненада съперника с прецизен и изключително мощен далечен удар.

Преднината на нашите момчета беше удвоена от Ненов. Той реализира едно от най-красивите попадения в турнира до момента, засичайки топката директно от воле след заучено центриране от тъч.

България покачи на 3:0 чрез Денис Иванов, който демонстрира хладнокръвие при изпълнение на дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле. Крайният резултат бе оформен от Петров, който се възползва от оголената отбрана на домакините и прати топката в празната врата.

Със записаната втора поредна победа и "суха мрежа" в днешния ден (след стабилното представяне в защита), България затвърждава статута си на основен фаворит за титлата в Търгу Муреш. Отборът показва изключително израстване и ефективност във фаза атака, като същевременно поддържа висока дисциплина в дефанзивен план.