  3. Националите по минифутбол оглавиха групата след разгром над Румъния U23

Националите по минифутбол оглавиха групата след разгром над Румъния U23

  • 25 апр 2026 | 11:43
  • 604
  • 0
Националите по минифутбол оглавиха групата след разгром над Румъния U23

Националният отбор на България по минифутбол записа втора впечатляваща победа в престижния международен турнир EMF Nations Games 2026. След вчерашния успех с 5:2 срещу Украйна, днес "лъвовете" се наложиха безапелационно над тима на Румъния до 23 години с резултат 4:0.

С актив от 6 точки и голова разлика 9:2, възпитаниците на националния селекционер Николай Михов еднолично оглавяват временното класиране. Резултатите до момента на практика гарантират на 99% участието на България в големия финал на турнира.

Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games
Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

Българският състав демонстрира пълна концентрация и тактическа зрялост, като не позволи на младите домакини да застрашат вратата ни. В 5-ата минута резултатът бе открит от Николай Маринов, който изненада съперника с прецизен и изключително мощен далечен удар.

Преднината на нашите момчета беше удвоена от Ненов. Той реализира едно от най-красивите попадения в турнира до момента, засичайки топката директно от воле след заучено центриране от тъч.

България покачи на 3:0 чрез Денис Иванов, който демонстрира хладнокръвие при изпълнение на дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле. Крайният резултат бе оформен от Петров, който се възползва от оголената отбрана на домакините и прати топката в празната врата.

Със записаната втора поредна победа и "суха мрежа" в днешния ден (след стабилното представяне в защита), България затвърждава статута си на основен фаворит за титлата в Търгу Муреш. Отборът показва изключително израстване и ефективност във фаза атака, като същевременно поддържа висока дисциплина в дефанзивен план.

Лудогорец си отдъхна за Текпетей

Лудогорец си отдъхна за Текпетей

  • 25 апр 2026 | 09:34
  • 2026
  • 0
Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 3744
  • 1
Босът на Берое благодари на съдиите от мача срещу Спартак (Варна)

Босът на Берое благодари на съдиите от мача срещу Спартак (Варна)

  • 25 апр 2026 | 09:17
  • 1834
  • 0
Лудогорец ще се опита да прекъсне лошата си серия с успех над ЦСКА 1948

Лудогорец ще се опита да прекъсне лошата си серия с успех над ЦСКА 1948

  • 25 апр 2026 | 08:00
  • 5769
  • 2
Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

  • 25 апр 2026 | 07:40
  • 20929
  • 105
Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

  • 25 апр 2026 | 04:43
  • 1836
  • 0
Лудогорец 0:1 ЦСКА 1948, Собреро откри резултата

Лудогорец 0:1 ЦСКА 1948, Собреро откри резултата

  • 25 апр 2026 | 13:15
  • 3790
  • 12
Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 9392
  • 12
Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

  • 25 апр 2026 | 07:40
  • 20929
  • 105
Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 3744
  • 1
Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

  • 25 апр 2026 | 08:50
  • 10582
  • 5
Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

  • 25 апр 2026 | 07:20
  • 6062
  • 0