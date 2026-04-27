Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Готвачът на Кристиано Роналдо разкри диетата на футболната мегазвезда

  • 27 апр 2026 | 12:02
Кристиано Ронадо, дори и след 40-те си години, е сред най-добре физически подготвените спортисти в света. Зад изключителната му форма обаче, освен усилените тренировки, стои и строго контролирана диета, която разкри бившият му личен готвач Джорджо Бароне. Той също така сподели какви храни футболистът избягва напълно.

Италианският главен готвач, който е работил за португалската звезда от януари 2020 г. до 2022 г., подробно описа диетата на вече 41-годишния нападател. Оказа се, че Кристиано Роналдо не консумира никаква захар, мляко от животински произход или тестени изделия.

"За закуска авокадо с кафе и яйца. Абсолютно без захар. За обяд пилешко месо или риба и винаги зеленчуци“, заяви Бароне и добави, че ако футболистът се нуждае от въглехидрати, той ги набавя от зеленчуци, като напълно е изключил хляба от диетата си.

"Без паста, без хляб. Вечер яде леки ястия, обикновено риба или месни филета, винаги със зеленчуци. Мляко? Никога“, допълни известният главен готвач, според когото пиенето на мляко от животински произход за хора на възраст между 30 и 60 години е грешка.

Човешкото тяло е като автомобил

"Винаги казвам, че резултатите се дължат на 60 процента хранене и 40 процента тренировки. Човешкото тяло е като автомобил. Може да имате най-добрата кола на света, но ако налеете лошо гориво в двигателя, ще имате проблеми“, обясни Джорджо Бароне.

В диетата на Кристиано влизат и по-необичайни храни - субпродукти като черен дроб или сърце са постоянна част от менюто му. "

Това са суперхрани, много богати на желязо и важни за храненето. Кристиано обича черен дроб. Аз също го обичам", подчертава Бароне.

Кристиано Роналдо, въпреки възрастта си, все още е в отлична форма. През ноември 2025 г. стана ясно, че биологичната възраст на нападателя на саудитския Ал-Насър е 28 години, което е с 13 години по-малко от реалната му възраст.

Следвай ни:

Още от Булевард

Виж всички

Водещи Новини

