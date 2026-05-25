"Айрън Мейдън" вкара девет на приятели на Левски

Музикалните икони от "Айдън Мейдън" изиграха демонстративен мач на стадион "Георги Аспарухов" срещу приятели на Левски. Приятелският мач, който протече в две полувремена по 45 минути, се игра на основния терен на "Герена". Британските хеви метъл звезди, водени от легендарния Стив Харис, удариха сборния "син" отбор с 9:6, като още на почивката водеха с 4:1.

В синия състав бяха Елин Топузаков, Николай Димитров – Хичо, Георги Христов – Жоро Метъла, родният финансист Кирил Евтимов, основният организатор Георги Маринов – Близнака и др. Срещата изгледа бившият футболист на ЦСКА, Левски и Локомотив (София) Милен Радуканов. За медицинското подсигуряване на събитието отговаряше нашият известен кардиолог д-р Йордан Македонски. Така "девиците" взеха победа на "Герена" и подгряха за утрешния концерт на Националния стадион "Васил Левски".