Абдулрашид Садулаев се завърна на европейската сцена с титла

Абдулрашид Садулаев се завърна на европейската сцена с титла, а спортистите с неутрален статут от Русия доминираха първия ден на свободния стил от Европейското първенство по борба. Те спечелиха четири от петте златни медала, но нямат отношение към класирането по медали. Така спорът за първото място остана между лидера с шест първи места Украйна и преследвача Азербайджан, който е с три и в неделя има четирима финалисти.

България вече заема еднолично шестото място в класирането, след като днес Ахмед Магамаев спечели бронз в категория до 97 кг.

Садулаев отсъства цели шест години от европейските първенства по различни причини, последната от които проблеми с визата заради войната в Украйна и правилата на спортните федерации. Руснакът се завърна тази седмица в Тирана и спечели с техническо превъзходство първите си две схватки, след което допусна първи точки на турнира, но победи Магамаев. На финала той бе категоричен и надви словака Батирбек Цакулов с 14:3, за да заслужи първо европейско злато от Рим 2020 насам. Той е и двукратен олимпийски шампион от Рио де Жанейро и Токио. Трети в категорията завършиха Магамаев и Гиви Мачарашвили (Грузия).

Доминацията на неутралните спортисти от Русия в свободния стил само завърши със Садулаев. Тя започна на 65 кг с Башир Магомедов, който надви представителя на домакините Ислам Дудаев с техническо превъзходство, а Вазген Теванян (Армения) и Ислам Хюсеинов (Беларус) спечелиха бронзовите медали. Давид Баев я продължи с 2:1 срещу молдовеца Александър Гайдарли на 70 кг, където медали взеха още Исмаил Мусукаев (Унгария) и Акаки Кемертелидзе (Грузия). Ахмед Усманов взе третото злато с успех с 4:2 над беларусина Магомедхабиб Хаджимагомедов на 79 кг, където трети станаха Джабраил Гаджиев (Азербайджан) и Зелимхан Хаджиев (Франция).

Денят обаче започна с титла на 57 за Ислам Базарганов на 57 кг, който надви с 8:6 състезаващия се с неутрален статут Муса Мектиканов и запази шансовете на Азербайджан да спечели еднолично първото място. Схватката не бе лесна, тъй като той записа осем точки в първата част, а руснакът се завърна в играта във втората с шест, но не успя да стигне до изравняване. Бронзови отличия взеха Манвел Хъндзърцян (Армения) и Ариан Цютрин (Беларус).