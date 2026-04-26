Петров остана резерва при победа на Хееренвеен

Българинът Християн Петров бе част от групата на клубния си Хееренвеен, но не записа игрови минути при победата с 2:1 в домакинството на Фортуна (Ситард) от 31-вия кръг на нидерландската Ередивизи. Гостите поведоха чрез Филип Бритайн (12’), а след това обратът бе изкован от Ринго Меервелд (16’) и Маркъс Линди (74’).

С победата Петров и компания направиха важна стъпка към класирането на плейофите след края на редовния сезон, които ще определят последния участник в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. Три мача преди края те имат аванс от 5 точки пред първия под чертата Гронинген.