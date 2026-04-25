ПСЖ се възползва от гафа на Ланс и отново води стабилно

Пари Сен Жермен направи поредна важна крачка към петата си последователна титла във френската Лига 1, след като надделя с класическото 3:0 като гост на Анже в среща от 31-вия кръг на шампионата.

Парижани вече водят с шест точки на преследвача Ланс, който направи груба грешка на старта на кръга вчера и стигна само до 3:3 при визитата си на Брест.

Ланс възкръсна след изоставане от три гола, но шампионските амбиции започват да се изпаряват

Анже от своя страна може да се чувства в безопасност за бъдещето си във френския елит, тъй като пет мача преди края на шампионата има комфортен аванс от девет точки пред Оксер, който се намира на баражното 16-о място.