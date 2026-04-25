Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Секирово с категоричен успех в Димитровград

  • 25 апр 2026 | 22:25
  • 337
  • 0
Секирово (Раковски) се наложи с 3:0 в Димитровград над едноименния тим. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първото полувреме не предвещаваше подобен финал на двубоя. Футболистите от Димитровград владееха инициативата. Христо Крайчев уцели гредата. Два пъти бранителите на гостите избиха топката от голлинията. Мъките им дойдоха в последната третина на мача. В 65-ата минута Божидар Костадинов откри резултата от дузпа. След секунди капитана на димитровградчани Васил Сантов беше отстранен с червен картон. В 75-ата минута Йосиф Табаков удвои. Теодор Фърков пък се разписа в последните секунди.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 25 апр 2026 | 21:31
  • 732
  • 0
  • 25 апр 2026 | 21:23
  • 793
  • 2
  • 25 апр 2026 | 21:12
  • 796
  • 2
  • 25 апр 2026 | 21:03
  • 532
  • 0
  • 25 апр 2026 | 20:56
  • 507
  • 0
  • 25 апр 2026 | 20:49
  • 816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 239606
  • 851
  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 60808
  • 196
  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 25360
  • 32
  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 11469
  • 24
  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 92307
  • 242
  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 22949
  • 59