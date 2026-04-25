  Хофенхайм нанесе трето поредно поражение на Хамбургер и отново мечтае за ШЛ

Хофенхайм нанесе трето поредно поражение на Хамбургер и отново мечтае за ШЛ

Хофенхайм постигна победа с 2:1 в гостуването си на Хамбургер в мач от 31-ия кръг на Бундеслигата. Фисник Аслани откри резултата в 19-ата минута, но Роберт Глатцел изравни от дузпа в 34-ата. Успехът все пак донесе Тим Лампеле с попадение в края на първото полувреме. Двата тима изиграха интересна първа част, когато паднаха и трите гола в мача, докато след почивката положенията бяха драстично по-малко. Този успех върна Хофенхайм на четвъртата позиция и даде нов тласък на надеждите на тима да си осигури място в зона Шампионска лига догодина.

Гостите поеха контрола върху срещата още от самото начало. Това даде резултат още преди изтичането на 20-ата минута, когато Владимир Цоуфал задържа отдясно, след което центрира към Аслани, който реализира. Домакините, които бяха наясно, че успех днес почти със сигурност ще им гарантира запазването на мястото в Бундеслигата, се мобилизираха и започнаха да играят по-добре. След малко повече от половин час игра Роберт Глацел бе съборен в наказателното поле, а именно той изпълни дузпата и изравни. Домакините от Хамбургер понесоха нов удар по амбициите си в самия край на първата част, когато Албиан Хайдари стреля, но кълбото се оказа удобно за Тим Лемперле, който отново даде преднина на Хофенхайм.

Двата тима дадоха доста битка, но малко качествен футбол и истински положения след почивката, а играчите на Хофе се поздравиха с победата. Това бе трета поредна загуба за Хамбургер, но тимът продължава да е с пет точки преди първия в опасната зона Санкт Паули.

Снимки: Gettyimages

