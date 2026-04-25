Валенсия като че ли направи решителната крачка за оцеляване

Десетата победа през сезона в Ла Лига донесе важни три точки на Валенсия в борбата за спасение. На “Местайя” “прилепите” надвиха Жирона с 2:1 и пет кръга преди края могат да са малко по-спокойни. С този успех те задминаха точно каталунците, които също трябва да са много внимателни до края.

Двубоят беше драматичен и изпълнен с куп положения. Ларжи Рамазани беше точен за 1:0 в 51-вата минута. Девет по-късно съотборникът му Умар Садик покачи на 2:0 след удар с глава.

Само три минути след второто попадение тимът на Жирона намали изоставането си чрез Жоел Рока. Този резултат запази напрежението до самия край, тъй като гостите всячески се опитаха да изравнят. В 90-ата минута те почти го сториха, но тогава вратарят на Валенсия Столе Димитриевски спаси по невероятен начин удар отблизо на Кристиан Стуани.

Неприятното за валенсианци до края е, че им предстоят четири мача срещу съперници от първата половина на класирането, сред които са Барселона и Атлетико Мадрид. Жирона пък го очакват директни битки с други от застрашените - Майорка и Елче.