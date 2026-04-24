  3. Ланс възкръсна след изоставане от три гола, но шампионските амбиции започват да се изпаряват

Ланс възкръсна след изоставане от три гола, но шампионските амбиции започват да се изпаряват

  • 24 апр 2026 | 23:48
Ланс възкръсна след изоставане от три гола, но шампионските амбиции започват да се изпаряват

Отборите на Брест и Ланс направиха невероятен спектакъл в сблъсъка помежду си от 31-вия кръг на Лига 1 на Франция. Двубоят завърши при зрелищното 3:3, като домакините поведоха с три гола през първото полувреме след точни изстрели на Дауда Гуиндо (7'), Лукас Тузар (25') и Жуниор Дина Ебимбе (42'). Ланс показа характер и успя да се спаси от загубата, благодарение на Флориан Товен (60'), Абдала Сима (63') и Ален Сен-Максимен (90+4'). Това реми обаче до голяма степен сложи край на надеждите на "кърваво-златистите" за титлата, тъй като остават на 3 точки зад лидера Пари Сен Жермен, който тепърва ще играе мача си от кръга.

Първото полувреме премина изцяло под диктовката на домакините. Те откриха резултата още в 7-ата минута, когато Дауда Гуиндо с далечен удар по земя изненада вратаря за 1:0.

В 25-ата минута резултатът бе удвоен. Гуиндо центрира Лукас Тузар с глава отбеляза за 2:0.

Резултът стана класически в 42-рата минута. Людовик Айорк получи пас зад защитата, изчака включването на Жуниор Дина Ебимбе, подаде му и той стреля във вратата.

Ланс обаче върна интригата с два бързи гола в средата на второто полувреме. Първо в 60-ата минута Флориен Товен се възползва от грешка в отбраната на съперника, пресече една топка и стреля във вратата за 3:1.

В 63-тата минута Абдала Сима получи центриране в наказателното поле, изпревари прекия си пазач и засече във вратата за 3:2.

В 4-тата минута на добавеното време Ланс стигна и до изравняването. Ален Сен-Максимен направи неверятен пробив, финтира двама защитници и с далечен удар по земя прати топката в мрежата за крайното 3:3.

След това реми Ланс остава на 2-рото място в класирането с 63 точки. Брест пък остава в средата на таблицата с 38 точки на 11-ата позиция.

