Волфсбург спря негативна серия, но не излезе от зоната на изпадащите

Волфсбург спря серия от пет поредни домакински загуби, след като завърши 0:0 срещу Борусия (Мьонхенгладбах). Това обаче не помогна на “вълците” да излязат от зоната на изпадащите. Гостите пък записаха пети пореден мач без победа.
Гостите имаха предимство през първата част и бяха близо до гол в началото. Грабара направи няколко спасявания през първата част. Домакините имаха своите моменти, а най-добрата възможност се откри пред Амура. Той пропусна отличен шанс и в началото на втората част. Волфсбург стоеше доста по-добре след почивката, но не създаде много пред вратата на съперника. В самия край на двубоя Йенс Кастроп бе изгонен след грубо нарушение срещу резервата Саел Кумбеди.
