Волфсбург спря негативна серия, но не излезе от зоната на изпадащите

Волфсбург спря серия от пет поредни домакински загуби, след като завърши 0:0 срещу Борусия (Мьонхенгладбах). Това обаче не помогна на “вълците” да излязат от зоната на изпадащите. Гостите пък записаха пети пореден мач без победа.

Гостите имаха предимство през първата част и бяха близо до гол в началото. Грабара направи няколко спасявания през първата част. Домакините имаха своите моменти, а най-добрата възможност се откри пред Амура. Той пропусна отличен шанс и в началото на втората част. Волфсбург стоеше доста по-добре след почивката, но не създаде много пред вратата на съперника. В самия край на двубоя Йенс Кастроп бе изгонен след грубо нарушение срещу резервата Саел Кумбеди.

🚨 MATCH FERMÉ EN BUNDESLIGA 😴



Entre le VfL Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach… RIEN.



Un choc tendu, stérile, sans vraie occasion… et deux équipes qui stagnent encore dans le bas de tableau malgré l’enjeu énorme..



👉 https://t.co/1fWtyYh3tp — Le FUSSBALL (@LeFussballMedia) April 25, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago