Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  1300 състезатели на "Херея Оупън"

  • 25 апр 2026 | 13:30
  • 335
  • 0

Сливница отново е домакин на силен международен турнир. 1300 състезатели от 27 държави мерят сили на традиционния, международен турнир по олимпийско таекуондо - "Херея Оупън". Състезанието се провежда в спортна зала "Арена Сливница". Организатори са Таекуондо клуб Херея и Българска Федерация по Таекуондо - WT с подкрепата на община Сливница.

Днес ще се проведе ранкинг турнир Е3 за кадети и юноши, който носи точки за европейската ранглиста. На 26 април (неделя) ще се проведе състезанието във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олипийски игри, световни и европейски първенства ще следят стриктно за правилата по време на битките. Турнирът ще се предава на живо в социалните мрежи през двата състезателни дни. Състезанието бе открито в от президента на родната централа Слави Бинев в присъствието на кмета на Сливница и спортни деятели.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Дейвид Фишеров се стреми към достойно завръщане на Европейското

  • 25 апр 2026 | 09:05
  • 904
  • 0
България стартира с поражение от Тайланд на Световното отборно първенство по бадминтон

  • 25 апр 2026 | 00:59
  • 1579
  • 0
Първите думи на мениджъра на Карлос Насар след златния медал в Батуми

  • 24 апр 2026 | 19:00
  • 3673
  • 2
Бащата на Карлос Насар пред Sportal.bg след триумфа: Не исках да гледам, когато трябваше да повтори опита

  • 24 апр 2026 | 18:39
  • 26058
  • 3
Златният Насар: Зареден съм с емоции, за да покорявам още върхове

  • 24 апр 2026 | 18:31
  • 12782
  • 7
Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 104547
  • 92
Виж всички

Водещи Новини

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 30707
  • 131
11-те на ЦСКА и Левски, "червените" с много резерви, "сините" с трима дефанзивни халфа и без таран

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 12307
  • 14
Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 22340
  • 24
Петров: Трябва да бъдем пример за младото поколение

  • 25 апр 2026 | 10:48
  • 6189
  • 2
Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

  • 25 апр 2026 | 14:51
  • 1660
  • 1
Кошмарът на Реал Мадрид: шпалир или празненство в "Ел Класико"

  • 25 апр 2026 | 08:50
  • 13952
  • 6