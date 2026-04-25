1300 състезатели на "Херея Оупън"

Сливница отново е домакин на силен международен турнир. 1300 състезатели от 27 държави мерят сили на традиционния, международен турнир по олимпийско таекуондо - "Херея Оупън". Състезанието се провежда в спортна зала "Арена Сливница". Организатори са Таекуондо клуб Херея и Българска Федерация по Таекуондо - WT с подкрепата на община Сливница.

Днес ще се проведе ранкинг турнир Е3 за кадети и юноши, който носи точки за европейската ранглиста. На 26 април (неделя) ще се проведе състезанието във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олипийски игри, световни и европейски първенства ще следят стриктно за правилата по време на битките. Турнирът ще се предава на живо в социалните мрежи през двата състезателни дни. Състезанието бе открито в от президента на родната централа Слави Бинев в присъствието на кмета на Сливница и спортни деятели.