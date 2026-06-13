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Щастлива развръзка - намериха Живко Виденов

  • 13 юни 2026 | 19:13
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Щастлива развръзка - намериха Живко Виденов

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов, чиято сестра Диана Тодорова по-рано днес публикува, че той е в неизвестност от два дни, е намерен. Щастливата развръзка обяви жената отново във Фейсбук. Тя благодари на всички, които са споделили поста за неговото изчезване, и на бързата намеса на МВР.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

“!! НАМЕРЕН !!

Искам да благодаря на всички, които помогнаха публикацията ми да достигне до повече хора и със своевременната и бърза намеса на МВР, брат ми да бъде намерен.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ!!

!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!

!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!

Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в

Парк-хотел Витоша.

Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553.

Издирва се и бял бус WV каравеле СВ 3654 КХ.

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, обнови своя пост сестрата на бившия национален състезател.

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