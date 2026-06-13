Щастлива развръзка - намериха Живко Виденов

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов, чиято сестра Диана Тодорова по-рано днес публикува, че той е в неизвестност от два дни, е намерен. Щастливата развръзка обяви жената отново във Фейсбук. Тя благодари на всички, които са споделили поста за неговото изчезване, и на бързата намеса на МВР.
Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.
“!! НАМЕРЕН !!
Искам да благодаря на всички, които помогнаха публикацията ми да достигне до повече хора и със своевременната и бърза намеса на МВР, брат ми да бъде намерен.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ!!
!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!
!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!
Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в
Парк-хотел Витоша.
Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553.
Издирва се и бял бус WV каравеле СВ 3654 КХ.
Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, обнови своя пост сестрата на бившия национален състезател.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google