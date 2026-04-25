Ето програмата за плейофите на Евролигата

След изиграването на срещите от плей-ин турнира на Евролигата, вече са ясни всички осем отбора, които ще участват в плейофите на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

Първият от редовния сезон Олимпиакос (1) последен научи името на съперника си в плейофите и това е Монако (8). Тимът от Княжеството е "черна котка" за Александър Везенков и компания в последно време и това е идеална възможност за гръцкия шампион да покаже, че все пак е по-добрият отбор.

Мач №1 от серията е във вторник, 28 април, в Пирея. Два дни по-късно е среща №2, отново в "Двореца на мира и приятелството", в Пирея, а в третата среща домакин е Монако на 5 май. Евенуталните четвърти и пети двубои са на 7 и 12 май, като Олимпиакос ще е домакин при потенциален решаваща пети сблъсък.

На 28 април започват още две плейофни серии. В едната от тях действащият шампион Фенербахче (4) се изправя срещу Жалгирис (5), а в другата Валенсия (2) ще мери сили с гръцкия гранд Панатинайкос (7).

И в двете серии отделните срещи са насрочени за 28.04., 30.04., 06.05., 08.05. и 12.05.

В една от най-интригуващите серии Реал Мадрид (3) ще има за съперник играещия на българска земя домакинските си двубои в турнира Апоел Тел Авив (6). Тя започва с два мача в "Movistar Arena" в испанската столица, съответно на 29.04 и 01.05. Следва мач №3 в "Арена Ботевград", който е на 5 май. Ако се стигне до четвърти двубой, той ще е на 7 май, отново в Ботевград, а потенциалният решаващ пети сблъсък е на 12 май.

Финалната четворка ще се проведе между 22 и 24 май в Атина, в залата на шампиона за 2024 г. Панатинайкос "Telekom Center Athens".