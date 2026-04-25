Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
  3. От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

  • 25 апр 2026 | 15:25
От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

Тийнейджърът Ян Диоманде все още не е достигнал пълния си потенциал и може да повиши цената си над 100 милиона евро, като остане в РБ Лайпциг и играе футбол в Шампионската лига през следващия сезон, заяви председателят на Надзорния съвет на германския Оливер Минцлаф. 19-годишният Диоманде прави силен дебютен сезон в отбора от Лайпциг с 12 гола и осем асистенции в Бундеслигата. РБ Лайпциг е трети във временното класиране и е близо до място в топ 4, което би го върнало в Шампионската лига.

Диоманде вече е цел №1 на Ливърпул
Диоманде вече е цел №1 на Ливърпул

Според информации в медиите, нападателят от Кот д'Ивоар е предизвикал интерес от водещи европейски клубове, сред които тимове като Ливърпул и Манчестър Юнайтед, но Минцлаф заяви пред Sky TV след победата с 3:1 срещу Унион Берлин в петък вечер, че няма причина за предсрочна продажба, като договорът му и до 2030 година.

„Ако бях управляващ директор по спорта, нямаше да продам този млад футболист, който дори не беше с нас пълен сезон. Вярвам, че той е играч, който може да се развива допълнително, защото, разбира се, е все още много млад. И със сигурност може да стане по-скъп“, коментира той.

Оливер Минцлаф призна, че други клубове са привлекателни за млади играчи, които да направят следващата стъпка, но настоя, че „трябва да имаме амбицията футболистът да не напуска след една година, дори и да е изиграл изключителен сезон. Мога само да препоръчам на ръководството да задържи този състезатил за следващия сезон“. Минцлаф каза още, че Диоманде ще може да се представи на голямата сцена на Шампионската лига през следващия сезон, което заедно с дългосрочния договор го прави „много спокоен“ по въпроса.

Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

Андреа Аниели се завръща в инвестициите в спорта

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

Хетафе - Барселона (съставите)

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

