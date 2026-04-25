ТиДжей Шортс го направи отново! Гардът на Панатинайкос пак е MVP на плей-ин турнира в Евролигата

Евролигата вече има своите участници в плейофите, а абсолютният герой за Панатинайкос в плей-ин турнира се казва ТиДжей Шортс. Плеймейкърът изигра много силен мач срещу Монако в плей-ин сблъсъка между двата тима и изпрати "зелените" от Атина в следващата фаза на елитното състезание, където гръцкият гранд се изправя срещу втория от редовния сезон Валенсия. Благодарение на страхотните си изяви срещу монегаските бившият гард на Париж стана MVP на плей-ин турнира.

Шортс отбеляза 21 точки, изравнявайки личния си рекорд за сезона, с успеваемост 8/11 за две точки, 1/2 за три точки и 2/2 от наказателната линия. Той допринесе също с три борби, две асистенции, една открадната топка и три извоювани фаула, без нито една загубена топка.

"Това беше страхотен мач, както за отбора, така и за мен лично. Чувството е добро най-накрая да си осигурим място в плейофите. Говорихме за това как не искахме да сме в тази позиция, но така се случи. Трябваше да излезем и да победим Монако. Беше дълга година на адаптация, но всичко си дойде на мястото", коментира ТиДжей Шортс.

Това е втора поредна година, в която Шортс печели признанието за MVP на плей-ин турнира, след като през миналия сезон изведе Париж до плейофите, също с победа в първия кръг.

Най-много точки в плей-ин кръга отбеляза Майк Джеймс (Монако) – 25, срещу Панатинайкос. Въпреки това, Саша Везенков (Олимпиакос) влиза в плейофите като най-добър реализатор в лигата със средно 19.4 точки.



Джерън Блосъмгейм (Монако) имаше най-много борби (10) при победата над Барселона, докато Никола Милутинов (7,1 борби на мач) води в лигата по този показател.



Джеймс също така направи десет асистенции срещу Барселона, докато Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда) остава лидер в лигата със 7.5 асистенции.



Джеди Осман и Ян Весели имаха по три откраднати топки, докато Лука Вилдоса (Виртус Болоня) е водещ в лигата с 1.4 на мач. Валтер Таварес (Реал Мадрид) влиза в плейофите като най-добър блокировач с 1,9 чадъра на мач.

Следвай ни:

Снимки: Imago