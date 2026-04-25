  3. Украйна затвърди доминацията си при жените с нови три титли, България и Румъния делят шестата позиция в класирането по медали

  • 25 апр 2026 | 01:03
  • 211
  • 0
Украйна затвърди доминацията си при дамите на Европейското първенство по борба в Тирана с нови три титли и общо шест след края на категорията, с което страната поведе значително в класирането по медали. Лидерите са с шест титли и по четири повече от Турция, Азербайджан и обединения отбор на неутралните спортисти от Русия и Беларус, докато България дели шестата позиция с Румъния при идентичен актив от злато, сребро и два бронза. 

Украинките започнаха деня с титла на едва 20-годишната Мария Ефремова, която надви Мария Преволараки с 2:1 на финала в категория до 53 кг. Бронзовите отличия останаха за рускинята Наталия Малишева и Аника Вендле (Германия).

Биляна Дудова: Дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България

Втората титла бе спечелена по далеч по-категоричен начин, след като Ирина Коляденко се наложи над състезаващата се с неутрален статут Алина Касабиева с 9:0 на финала на 65 кг. За украинката това бе четвърта европейска титла, а трети останаха Наталия Кубати (Полша) и Бейза Акуш (Турция).

В последния финал за деня Надя Соколовска спечели с 5:3 срещу полякинята Виктория Холуж на 72 кг и донесе шеста титла за женската борба на Украйна. Бронзови медали взеха рускинята Кристина Братчикова и Бусе Тосун (Турция). 

Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

По-рано България спечели четвърти медал на турнира, след като Биляна Дудова се наложи с 3:1 срещу шведката Йохана Линдборг в схватка за бронз на 62 кг. Втория заслужи германката Наеми Лайстнер, а на финала Грейс Булен тушира рускинята Амина Танделова. Това бе първи медал за Норвегия на еврошампионата в Тирана. 

В последния финал Магдалена Лишевска победи с 5:1 туркинята Елвира Сюлейман и спечели първа титла поляците, които са четвърти в класирането по медали със злато, две сребра и бронз. Треньор на дамите е българинът Петър Касабов. Трети в категория до 57 кг се класираха Жала Алиева (Азербайджан) и Соломия Виник (Украйна). 

Снимки: Imago

