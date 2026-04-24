Биляна Дудова: Дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  • 24 апр 2026 | 22:05
  • 309
  • 0
Биляна Дудова е щастлива от бронзовото отличие на Европейското първенство по борба в Тирана, въпреки че е пристигнала на албанска земя, за да чуе българския химн от най-високото стъпалце на подиума. Тя го е правила четири пъти на континентални турнири, а освен това има още четири сребърни и бронзови медала. За днешния българката надви с 3:1 шведката Йохана Линдборг в схватка за трето място на категория до 62 кг.

"Борих се до последно за победа. Целта ми беше да взема медала днес. Дойдох на това състезание с друга цел - да чуя българския химн и да се върна на първото място в Европа, но не успях. Радвам се, че се събрах и дадох всичко от себе си, за да спечеля отличие за България", каза Дудова след награждаването.

Вчера българката загуби още първата си схватка на турнира срещу норвежката Грейс Булен, която обаче изтегли Дудова на репешаж, стана европейска шампионка и дори бе наградена на специална церемония за борец на годината при дамите.

"Бях разочарована, защото не очаквах да допусна толкова много грешки в схватката с норвежката. Допуснах много грешки и на това ниво няма как те да не бъдат наказани. Наистина бях разочарована, но знаех, че няма да се предам. Вчера следобед чаках да видя дали ще ме изведе, направи го, зарадвах се и днес трябваше да дам всичко от себе си, за да спечеля европейски медал. Мисля, че вече са осем, ако не ме лъже паметта, но винаги се стремя към златните медали. Не винаги успявам, но категорията е много, много силна, така че се радвам на медала в тази конкуренция", продължи Дудова.

"Сега ще си дам кратка почивка. Тялото ми има нужда от възстановяване и след това продължаваме напред към Световното първенство", завърши тя.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Състезатели от 17 държави са потвърдили участие за турнира по джудо „Топалов оупън“

  • 24 апр 2026 | 21:38
  • 345
  • 0
Ясен Радев с категорична победа и медал от Световната купа по бокс

  • 24 апр 2026 | 21:32
  • 364
  • 0
  • 24 апр 2026 | 20:44
  • 2921
  • 1
Ахмед Магамаев преклони глава пред легендарния Садулаев и ще спори за бронз

  • 24 апр 2026 | 19:33
  • 1068
  • 2
Последните петима българи на Европейското първенство по борба ще стартират от квалификациите

  • 24 апр 2026 | 18:22
  • 732
  • 0
Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

  • 24 апр 2026 | 15:15
  • 1255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 62003
  • 402
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 63696
  • 137
Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 91645
  • 81
Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

  • 24 апр 2026 | 21:25
  • 17062
  • 50
Бетис 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри резултата

  • 24 апр 2026 | 22:02
  • 4980
  • 5
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 39605
  • 99