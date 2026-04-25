Бивш нигерийски национал почина по време на мач

Бившият нигерийски национал Майкъл Енерамо почина в петък на 40-годишна възраст, след като колабира директно на терена по време на приятелски мач. Според Нигерийската футболна федерация вероятната причина за смъртта е сърдечен арест.

Енерамо изигра цялото първо полувреме в злополучния мач, а нещастният момент настъпи пет минути след началото на втората част.

„Това е опустошително. В този момент нямам думи“, реагира генералният секретар на федерацията Мохамед Сануси.

В кариерата си Енерамо изигра 10 мача за националния отбор на Нигерия и отбеляза 3 гола. На клубно ниво той беше част от турските Сивасспор, Бешикташ, Карабюкспор, Истанбул Башакшехир и Маниса.

