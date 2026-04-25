Бивш нигерийски национал почина по време на мач

Бившият нигерийски национал Майкъл Енерамо почина в петък на 40-годишна възраст, след като колабира директно на терена по време на приятелски мач. Според Нигерийската футболна федерация вероятната причина за смъртта е сърдечен арест.



Енерамо изигра цялото първо полувреме в злополучния мач, а нещастният момент настъпи пет минути след началото на втората част.

Former Super Eagles striker Michael Eneramo has passed away at the age of 40 after collapsing on the pitch in Ungwan Yelwa, Kaduna, this Friday morning.

„Това е опустошително. В този момент нямам думи“, реагира генералният секретар на федерацията Мохамед Сануси.



В кариерата си Енерамо изигра 10 мача за националния отбор на Нигерия и отбеляза 3 гола. На клубно ниво той беше част от турските Сивасспор, Бешикташ, Карабюкспор, Истанбул Башакшехир и Маниса.