Отнеха 2 точки от актива на Уест Бромич заради финансови нарушения

Две точки бяха отнети от актива на Уест Бромич заради финансови нарушения, съобщиха Английската футболна лига.

По този начин "дроздовете" паднаха до 20-ото място в класирането в Чемпиъншип и са на 6 точки от 22-рия Оксфорд Юнайтед при оставащи два кръга до края на сезона във второто ниво на английския футбол.

Според финансов доклад, Уест Бромич е надвишил максималната възможна загуба от 39 милиона паунда за трите сезона, приключващи през кампания 2024/25.

Бирмингамският клуб има 14 дни да обжалва решението.

Снимки: Imago