Кампацо е пред раздяла с Реал Мадрид

Реал Мадрид и този сезон достигна до четвъртфиналите на Евролигата, воден от Факундо Кампацо, но въпреки това аржентинецът може да напусне Испания. Въпреки че е на 35 години, Кампацо е основен плеймейкър на „кралете“. Това не му гарантира оставане в редиците на мадридския клуб, независимо от факта, че има договор и за следващия сезон.

Всъщност, Реал предложи нов договор на Факундо, но се носят слухове, че бившият играч на Цървена звезда не е доволен от него.

🚨 El Real Madrid ya mueve ficha con Facundo Campazzo.



Según informa Encestando, pese a tener contrato vigente, ya han comenzado los contactos para ampliar su vinculación.



La negociación no será sencilla tras una propuesta de rebaja salarial que no gustó al base argentino.



Uno… pic.twitter.com/vhteEtVbd2 — PIRATASDELBASKET (@PIRATASBASKET) April 24, 2026

Не е тайна, че Реал обича да намалява заплатите на играчи, които са на години. Такава беше ситуацията със Серхио Юй и Фабиен Кузер, а сега се повтаря и с Факу.

Този сезон той беше един от четиримата плеймейкъри, заедно с Тео Маледон, Андреас Фелис и Юй, но в Реал се питат на какво ниво ще бъде аржентинецът след две или три години. Затова му предложиха по-малко пари.

Снимки: Imago