Кампацо е пред раздяла с Реал Мадрид

  • 25 апр 2026 | 03:31
Реал Мадрид и този сезон достигна до четвъртфиналите на Евролигата, воден от Факундо Кампацо, но въпреки това аржентинецът може да напусне Испания. Въпреки че е на 35 години, Кампацо е основен плеймейкър на „кралете“. Това не му гарантира оставане в редиците на мадридския клуб, независимо от факта, че има договор и за следващия сезон.

Всъщност, Реал предложи нов договор на Факундо, но се носят слухове, че бившият играч на Цървена звезда не е доволен от него.

Не е тайна, че Реал обича да намалява заплатите на играчи, които са на години. Такава беше ситуацията със Серхио Юй и Фабиен Кузер, а сега се повтаря и с Факу.

Този сезон той беше един от четиримата плеймейкъри, заедно с Тео Маледон, Андреас Фелис и Юй, но в Реал се питат на какво ниво ще бъде аржентинецът след две или три години. Затова му предложиха по-малко пари.

Снимки: Imago

Още от Евролига

Монако подчини Барселона и отново застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Монако подчини Барселона и отново застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 апр 2026 | 22:15
  • 4234
  • 2
Обявиха и втората идеална петица на Евролигата за сезон 2025/26

Обявиха и втората идеална петица на Евролигата за сезон 2025/26

  • 24 апр 2026 | 18:24
  • 706
  • 0
Звездата на Монако каза "не": Майк Джеймс напуска след края на сезона

Звездата на Монако каза "не": Майк Джеймс напуска след края на сезона

  • 24 апр 2026 | 16:30
  • 835
  • 0
Бъдещето на АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно

Бъдещето на АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно

  • 24 апр 2026 | 14:01
  • 1158
  • 0
Везенков бе избран за четвърти път в идеалния отбор на Евролигата

Везенков бе избран за четвърти път в идеалния отбор на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 3542
  • 4
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 3922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 66227
  • 498
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 68871
  • 159
Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 97954
  • 85
Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

  • 24 апр 2026 | 21:25
  • 22793
  • 61
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

  • 25 апр 2026 | 00:01
  • 15236
  • 51
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 44684
  • 108