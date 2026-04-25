Кампацо е пред раздяла с Реал Мадрид

Реал Мадрид и този сезон достигна до четвъртфиналите на Евролигата, воден от Факундо Кампацо, но въпреки това аржентинецът може да напусне Испания. Въпреки че е на 35 години, Кампацо е основен плеймейкър на „кралете“. Това не му гарантира оставане в редиците на мадридския клуб, независимо от факта, че има договор и за следващия сезон.
Всъщност, Реал предложи нов договор на Факундо, но се носят слухове, че бившият играч на Цървена звезда не е доволен от него.
Не е тайна, че Реал обича да намалява заплатите на играчи, които са на години. Такава беше ситуацията със Серхио Юй и Фабиен Кузер, а сега се повтаря и с Факу.
Този сезон той беше един от четиримата плеймейкъри, заедно с Тео Маледон, Андреас Фелис и Юй, но в Реал се питат на какво ниво ще бъде аржентинецът след две или три години. Затова му предложиха по-малко пари.
