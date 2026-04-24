РБ Лайпциг се справи лесно с пропадащия Унион

РБ Лайпциг откри 31-вия кръг в Бундеслига с победа срещу гостуващия Унион (Берлин). Тимът на Оле Вернер се наложи с 3:1 и постигна пети пореден успех, който го утвърди на третото място в класирането, само на две точки зад втория Борусия (Дортмунд). Попаденията за "червените бикове" отбелязаха Макс Финкгрефе (23'), Ромуло (25') и Ридле Баку (64').

Попадението за Унион вкара Данильо Дуки в 78-ата минута. Това беше второ поредно поражение за "железните" под ръководството на първата жена, която води елитен германски клуб - Мари-Луизе Ета. В класирането тимът от Берлин е на 11-та позиция с 32 точки и още не може да е спокоен за оставането си в Бундеслигата.

Сериозното надмощие на РБ Лайпциг в началото на мача не даваше и миг спокойствие на гостите. В 23-рата минута Макс Финкгрефе откри резултата след чудесен пробив на Ян Диоманде и неуверена намеса на вратаря на Унион Фредерик Рьонов. Защитник на берличани също действа колебливо и изби топката на крака на Финкгрефе, който я заби в мрежата за 1:0.

Вторият гол падна само две минути по-късно и беше дело на бившия футболист на Гьозтепе Ромуло. Бразилецът се пребори с Леополд Куерфелд, след което лесно преодоля Рьонов и доближи РБ Лайпциг до победата.

Унион не отправи нито един удар до почивката, а след нея продължи да няма отговор за скоростните атаки на домакините. В 63-тата минута Ян Диоманде подаде на Ридле Баку, който прокара топката между краката на Рьонов.

След като трите точки вече бяха сигурни, РБ Лайпциг се отпусна. Това позволи на Унион да отбележи почетен гол, реализиран от Данильо Дуки в 78-ата минута след центриране от корнер на Йосип Юранович.

Снимки: Gettyimages