Наказателна акция срещу Съндърланд отдалечи Нотингам от опасната зона

Нотингам Форест затвърди отличната си форма от последните седмици и постигна респектираща победа с 5:0 като гост на Съндърланд, който преди този мач мечтаеше дори за участие в евротурнирите. "Черните котки" обаче претърпяха най-тежкото си поражение от началото на сезона и останаха на 11-та позиция в класирането на Премиър лийг.

За Нотингам ситуацията в подреждането изглежда все по-оптимистично. Отборът на Витор Перейра продължава да е на 15-о място, но вече на цели 8 точки пред 18-ия Тотнъм. За последно преди днес Форест спечели гостуване в елита с поне пет гола разлика през 1995 година- 7:1 срещу Шефилд Уензди.

Първото полувреме беше катастрофално за Съндърланд. Тимът допусна 4 гола, а част от феновете не дочакаха почивката и напуснаха "Стейдиъм ъф Кайт". В 17-ата минута Трей Хюм си отбеляза автогол, след като топката се отклони от него и влезе във вратата, пазена от Робин Рьофс. Четвърт час по-късно стражът на домакиите допусна груба грешка, а Крис Ууд се възползва от паса на Морган Гибс-Уайт и показа, че постепенно навлиза във форма след контузията.

В 34-тата минута Морган Гибс-Уайт наказа лошата подредба на бранителите на Съндърланд и за трети път прати топката в мрежата зад Рьофс. Домакините тотално се сринаха и не след дълго Игор Жезус направи резултата 4:0 в полза на Нотингам.

През втората част гостите почти не атакуваха. Съндърланд пропусна няколко шанса да вкара поне почетен гол, за да се стигне до последните скеунди на добавеното време, когато Елиът Андерсън се разписа с единствения удар на Форест след почивката.

Следващият мач на Нотингам е домакинството на Астън Вила от полуфиналите в Лига Европа. Съндърланд пък ще почива до 2 май, когато гостува на вече изпадналия Уулвърхамптън.

Снимки: Gettyimages