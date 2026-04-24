Обявиха и втората идеална петица на Евролигата за сезон 2025/26

Официално стана ясно кои състезатели са част от втората най-добра петица в Евролигата за сезон 2025/26.

Изборът беше определен чрез гласуване на старши треньорите, капитаните на отборите, медиите и феновете.

Уейд Болдуин, Тайлър Дорси, Тейлън Хортън-Тъкър, Кендрик Нън и Валтер Таварес спечелиха местата си след силни индивидуални сезони, изигравайки ключови роли за своите отбори в Евролигата.

Built on performance. Earned on the court.



Your 2025–26 All-EuroLeague Second Team 💫 — EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026

Болдуин бе лидерът на Фенербахче с 14,1 точки и 5,5 асистенции средно на мач.

Дорси блестеше за Олимпиакос, отличавайки се със 17,0 точки, като оглави лигата по тройки.

В дебютния си сезон Хортън-Тъкър впечатли във Фенербахче с 15,9 точки и стабилна игра в атака и защита.

Миналогодишният носител на наградата MVP Кендрик Нън бе ключов за Панатинайкос със средно по 19,0 на мач, което го прави вторият най-резултатен състезател, отстъпвайки единствено на Александър Везенков.

Валтер Таварес доминираше за пореден сезон в редиците на Реал Мадрид и се отличи с 1,9 чадъра на мач и 70% успеваемост.

Гошо Методиев