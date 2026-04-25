Може ли Майнц 05 отново да препъне баварската машина?

В събота следобед „МЕВА Арена“ ще бъде домакин на един от най-интересните сблъсъци в 31-вия кръг на Бундеслигата. Майнц 05 приема абсолютния хегемон Байерн (Мюнхен) в мач, който противопоставя два коренно различни свята. Докато гостите от Мюнхен вече празнуват поредната си титла, домакините се борят за стабилност в средата на таблицата и за възвръщане на самочувствието след тежка седмица.

Байерн заема първото място със 79 точки след 30 изиграни мача, като има внушителните 25 победи и само една загуба. Баварците са в серия от пет поредни победи във всички турнири, включително успех над Реал Мадрид в Шампионската лига и победа над Байер (Леверкузен) за Купа на Германия.

От друга страна, Майнц 05 се намира на 10-а позиция с 34 точки. Тимът на Урс Фишер преживява труден период, след като наскоро отпадна от Лигата на конференциите след тежка загуба с 0:4 от Страсбург, а в последния си шампионатен мач завърши наравно 1:1 с Борусия (Мьонхенгладбах).

Очаква се Венсан Компани да заложи на своята традиционна формация 4-2-3-1, която се трансформира агресивно във фаза атака. В центъра на вниманието отново ще бъде Хари Кейн, който има невероятните 32 гола през сезона.

Срещу него ще се изправи организираната защита на Майнц, водена от Щефан Пош. Урс Фишер вероятно ще използва системата 3-1-4-2, която в дефанзивен план лесно става 5-4-1 – тактика, която донесе на Майнц равенство 2-2 в Мюнхен по-рано през кампанията.

Един от най-интересните сблъсъци ще бъде в средата на терена, където Надим Амири, водещият голмайстор на домакините с 11 попадения, ще се опита да надиграе Йошуа Кимих. Креативността на Байерн ще зависи и от Майкъл Олисе, който е лидер по асистенции с 18 на брой.

И двамата треньори имат сериозни главоболия с контузени играчи. За Майнц 05 аут са ключови фигури като Жае-Сун Лий, Максим Ляйш и Силас Вамангитука. В лагера на Байерн списъкът е още по-дълъг – Серж Гнабри, Свен Улрайх и младият талант Ленарт Карл са сред отсъстващите. Въпреки това, широчината в състава на баварците им позволява да излязат с изключително силна единадесеторка, включваща Луис Диас и Джамал Мусиала.

Последният двубой между двата тима през декември 2025 г. завърши при драматичното 2:2 на „Алианц Арена“, като тогава головете за Майнц отбелязаха Кацпер Потулски и Жае-Сун Лий. В исторически план Байерн доминира, като през март 2024 г. записа разгромен успех с 8:1, но Майнц доказа, че може да бъде „препъникамък“ на собствен терен, печелейки с 2:1 в края на 2024 г.

Венсан Компани бе категоричен, че няма да има отпускане: „Всяка среща има значение. Ще подходим към Майнц с пълна сериозност, независимо че титлата е вече при нас.“



Урс Фишер, от своя страна, наблегна на дисциплината: „За мен най-важното е да бъдем компактни и организирани през всичките 90 минути. Трябва да намерим правилния баланс срещу отбор от класата на Байерн.“

