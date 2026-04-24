Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
Братът на Азар пред завръщане във Франция

  • 24 апр 2026 | 17:07
  • 485
  • 0
Братът на Азар пред завръщане във Франция

Бившият белгийски национал Торган Азар е пред завръщане във френския футболен клуб Ланс след края на сезона, съобщава изданието Get French Football News. Според медиите във Франция след изтичането на договора на Азар с Андерлехт през лятото, той ще се завърне в отбора, където започна кариерата си. 33-годишният атакуващ полузащитник стартира професионалния си път именно в тима от северна Франция, преди да бъде привлечен от Челси през 2012-а.

Тогава по-големият му брат Еден Азар също беше в тима от английската столица, но за разлика от него Торган не успя да се наложи в състава на „сините“ и още през 2015-а беше продаден на Борусия Мьонхенгладбах. След четири години там, белгиецът премина в Дортмунд, където помогна на отбора да спечели Купата на Германия през сезон 2020/21.

След кратък престой под наем в ПСВ Айндховен, Торган Азар се завърна в родината си с Андерлехт през 2023 година. Оттогава той записа 92 мача, в които отбеляза 21 гола и направи 21 асистенции. С националната фланелка на Белгия Азар има 9 гола в 47 двубоя, както и участия на три големи турнира - Световните първенства през 2018-а и 2022 година, както и Евро 2020. През този сезон отборът на Ланс се конкурира за титлата във френската Лига 1 срещу Пари Сен Жермен, но пет кръга преди края на сезона изостава на 4 точки от парижани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Добра новина за Мони Николов

