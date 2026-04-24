Обещаващ ММА сблъсък бе обявен за MAX FIGHT 65

  • 24 апр 2026 | 15:13
  • 250
  • 0
След категоричната заявка, която Емил Незиров направи при завръщането си на ринга, през месец май отново ще го видим в действие. Националът по бойно самбо ще се изправи срещу Илиян Адрианов в ММА двубой от бойната карта на ELITBET MAX FIGHT 65. Бойната галавечер ще се проведе на 29 май в спортна зала „С.И.Л.А.“, а билетите вече са в продажба ексклузивно в платформата на kupibileti.bg. Незиров ще излезе за своя седми мач в професионалния ММА. След 3-годишна пауза той зарадва феновете със зрелищно завръщане на 29 ноември миналата година на ELITBET MAX FIGHT 63.

Бронзов медалист от световното първенство по бойно самбо в Бишкек и Спортист №1 на Благоевград за 2020 г., той нокаутира още в първия рунд Светослав Иванов в среща при 66-килограмовите и заслужи аплодисментите в залата. Шампионът от Кочани бе измъчван от различни контузии през последните години, но показа голяма воля и упоритост и не се отказа. Навръх 29-ия си рожден ден той демонстрира подобрена форма и по-агресивен стил. Сега Незиров, чийто треньор е един от най-силните ни ММА бойци – Владислав Кънчев, ще преследва четвъртия си успех. Той ще се качи за втори път в клетката на MAX FIGHT след дебюта си през ноември. За втория си мач в организацията се готви и неговият опонент Илиян Адрианов, считан за един от младите бойни таланти на България.

Точно една година след дебюта си в MAX FIGHT, атрактивният боец е готов да запише първа победа във веригата, този път в ММА. В изданието MAX FIGHT 61 на 31 май 2025 г. състезателят изигра муай тай среща с ММА ръкавици срещу сензацията Мартин Петков и отстъпи, след като реферът прекрати двубоя в първия рунд. Адрианов признава, че предпочита играта в стойка и това е една от най-силните му страни. Той показва сериозни амбиции и адаптивност в различни бойни стилове.

Постигна две победи в стил К-1 на професионалния ринг, а за името му се заговори след зрелищна победа в бокса с голи ръце, където в BKFC нокаутира в първия рунд Томас Войтела. След това Илиян дебютира в ММА на галавечер в Сърбия, но с кратко предизвестие и липса на време за подготовка изходът не бе благоприятен за него – съдиите отсъдиха неединодушна победа за съперника му Неманя Николич. Търсейки първа победа в ММА, Илиян Адрианов обещава агресивен и зрелищен стил, силна игра в стойка и нокаутираща мощ.

Срещу него обаче застава боец с рутина и отлични умения в борбата. С добрата си физическа издръжливост, както и с опита си в бойното самбо и граплинга, Незиров умее да контролира играта на земя. 29-годишният национал по бойно самбо винаги изглежда спокоен и уверен преди мачовете си. Той разчита повече на работа и дисциплина, отколкото на „шоу“, а целта, която си е поставил, е ясна – да се развива с всеки двубой.

Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

  • 24 апр 2026 | 15:15
  • 24 апр 2026 | 14:05
  • 24 апр 2026 | 13:20
  • 24 апр 2026 | 12:50
  • 24 апр 2026 | 11:22
  • 24 апр 2026 | 10:55
  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 24 апр 2026 | 13:46
