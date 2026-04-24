Бъдещето на АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно

  • 24 апр 2026 | 14:01
  • 141
  • 0
Бъдещето на френския АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно, тъй като клубът все още се ориентира в бързо променящия се европейски баскетболен пейзаж.

Въпреки нарастващите спекулации, предполагащи оттегляне от Евролигата, ръководството на АСВЕЛ официално изрази намерение да остане в турнира и през следващия сезон, подкрепено от новината, че Тони Паркър ще заеме поста старши треньор, пише Eurohoops.

Пътят напред обаче е усложнен от личната подкрепа на Паркър за потенциалното навлизане на НБА на европейския пазар, докато ръководството на Евролигата се стреми да укрепи основите си чрез нови дългосрочни ангажименти.

АСВЕЛ все още не е подписал споразумение за дългосрочен лиценз. Френският клуб обаче не е единственият, който се колебае, тъй като испанският Реал Мадрид също остава под въпрос, докато оценява въздействието на потенциална нова лига, подкрепена от НБА и ФИБА.

Снимки: Imago

Още от Евролига

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 3674
  • 0
Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

  • 23 апр 2026 | 18:59
  • 1157
  • 0
Разкриха детайли от офертата на Олимпиакос към Милър-Макинтайър

Разкриха детайли от офертата на Олимпиакос към Милър-Макинтайър

  • 23 апр 2026 | 18:12
  • 6265
  • 2
Мадрид под ключ за плейофите: Ограничен брой фенове и нулев достъп за гости

Мадрид под ключ за плейофите: Ограничен брой фенове и нулев достъп за гости

  • 23 апр 2026 | 17:44
  • 865
  • 0
Алфа Диало е защитник на годината в Евролигата

Алфа Диало е защитник на годината в Евролигата

  • 23 апр 2026 | 15:48
  • 424
  • 0
Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

  • 22 апр 2026 | 21:31
  • 4193
  • 0
Водещи Новини

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 3216
  • 1
Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

  • 24 апр 2026 | 12:31
  • 26787
  • 59
Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

  • 24 апр 2026 | 12:21
  • 6111
  • 17
Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 21391
  • 17
Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

  • 24 апр 2026 | 11:14
  • 7555
  • 9
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 9306
  • 18