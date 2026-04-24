Бъдещето на АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно

Бъдещето на френския АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата остава несигурно, тъй като клубът все още се ориентира в бързо променящия се европейски баскетболен пейзаж.

Въпреки нарастващите спекулации, предполагащи оттегляне от Евролигата, ръководството на АСВЕЛ официално изрази намерение да остане в турнира и през следващия сезон, подкрепено от новината, че Тони Паркър ще заеме поста старши треньор, пише Eurohoops.

Пътят напред обаче е усложнен от личната подкрепа на Паркър за потенциалното навлизане на НБА на европейския пазар, докато ръководството на Евролигата се стреми да укрепи основите си чрез нови дългосрочни ангажименти.

АСВЕЛ все още не е подписал споразумение за дългосрочен лиценз. Френският клуб обаче не е единственият, който се колебае, тъй като испанският Реал Мадрид също остава под въпрос, докато оценява въздействието на потенциална нова лига, подкрепена от НБА и ФИБА.

Снимки: Imago