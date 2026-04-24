Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

Нападателят на Ал-Хилал Карим Бензема разкри по време на живо излъчване в социалните мрежи, че не планира да се завърне в Лион.

38-годишният французин се съмнява, че отново ще играе за отбора, чийто възпитаник е. Въпреки това, той не изключва възможността да се присъедини към ръководството на клуба след края на своята футболна кариера.

Бензема беше част от основния състав на Лион от 2005 до 2009 г., след което премина в Реал Мадрид. За "хлапетата" той има 66 гола и 25 асистенции в 148 мача във всички турнири.

През изминалия февруари Бензема премина от Ал-Итихад в друг клубот Саудитска Арабия - Ал-Хилал.

Спинацола е пред раздяла с Наполи, Милан и Ювентус следят ситуацията

