Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

Нападателят на Ал-Хилал Карим Бензема разкри по време на живо излъчване в социалните мрежи, че не планира да се завърне в Лион.

38-годишният французин се съмнява, че отново ще играе за отбора, чийто възпитаник е. Въпреки това, той не изключва възможността да се присъедини към ръководството на клуба след края на своята футболна кариера.

🚨 𝗞𝗔𝗥𝗜𝗠 𝗕𝗘𝗡𝗭𝗘𝗠𝗔 🇫🇷 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗟 ! ❌❤️💙



S’il ne se voit pas rejouer sous les couleurs de Lyon, il n’exclut pas de rejoindre l'organigramme du club après sa retraite.



April 23, 2026

Бензема беше част от основния състав на Лион от 2005 до 2009 г., след което премина в Реал Мадрид. За "хлапетата" той има 66 гола и 25 асистенции в 148 мача във всички турнири.

През изминалия февруари Бензема премина от Ал-Итихад в друг клубот Саудитска Арабия - Ал-Хилал.