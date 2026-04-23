  3. ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

  • 23 апр 2026 | 19:12
ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

Отборът на ЦСКА се наложи над ЦПВК с 3:1 (25:22, 20:25, 25:14, 25:23) във втория мач от финалната серия за бронзовите медали в женската Демакс лига.

Така тимът на Юлия Иванова изравни резултата в серията на 1-1 победи, след като загуби първата среща преди три дни. Третият решаващ мач между двата тима е в неделя (26 април) от 18,00 часа в зала "Христо Ботев".

Домакините от ЦСКА започнаха с по-голям хъс и поведоха в първия гейм със 17:10. ЦПВК успяха да смъкнат разликата до две точки, но "червените" поведоха в геймовете след 25:22. Втората част "полицейският" тим взе реванш, като след няколко обрата поведе с 18:17 и не изпусна повече аванса си, като затвори частта при 25:20.

Равенството амбицира ЦСКА и в третата част "червените" доминираха, като поведоха с 20:8, и отново дръпнаха напред в резултата след 25:14. Те запазиха инерцията и в четвъртия гейм, в който на два пъти стопиха пасив от седем точки, за да поведат с 20:19, а след това изпуснаха два мачбола, но реализираха третия за 25:23.

