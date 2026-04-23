Промениха часа на мача между Шумен и Черно море Тича от последния кръг на Sesame НБЛ

Промяна бе наложена в началния час от един от двубоите от последния 33-и кръг в Sesame Национална Баскетболна Лига. Става въпрос за срещата между Шумен и Черно море Тича, която ще се проведе на 25 април (събота) от 17:00 ч. в зала "Младост", в Шумен.

Корекцията в часа на двубоя се налага по молба на БК Шумен и след съгласието на БК Черно море Тича.

Промяната е възможна поради факта, че развоят на този двубой не влияе на класирането в края на редовния сезон в Sesame Национална Баскетболна Лига.

Всички останали срещи ще се изиграят по програма.