Заряза футбола на 29 години и стана майстор на сакето

През лятото на 2006 г., в разгара на славата си и само на 29 години, популярният тогава японски футболист Хидетоши Наката шокира света с обявяването на края на кариерата си. Последния си мач той изигра на Световното първенство в Германия срещу Бразилия, с което затвори глава, която го издигна сред легендите.

Наката стана известен с уникалния си стил на игра и техническа подготовка. Още докато играеше в японската лига, той се отличаваше с брилянтен дрибъл, но особено внимание привличаше с боядисването на косата си преди всеки мач. Именно този ексцентричен имидж, заедно с безспорния му талант, привлякоха вниманието на европейските агенти.

Желанието му да играе в Европа бързо се сбъдна. През 1998 г. Перуджа плати почти 4 милиона евро, за да го привлече в тогава изключително силната Серия А. След две години той премина в Рома, където, както сам казва, истински се влюби в италианската култура.

“Италия означава мода, музика, дизайн, архитектура, храна. Тя ми повлия много”, заяви Наката.

Въпреки че в Рома, до иконата на клуба Франческо Тоти, трудно се бореше за място в стартовия състав, неговата стойност продължи да расте. Парма го купи през 2001 г. за почти 20 милиона евро, превръщайки го в най-скъпия азиатски футболист в историята – рекорд, който той държеше цели 14 години. Кариерата си продължи в Болоня, Фиорентина и накрая в Болтън под наем.

Hidetoshi Nakata stunner vs Juventus 2000/‘01🤯🇯🇵 pic.twitter.com/XcJ7AGRw1M — Gilmore (@CFC_Gilmore) March 30, 2026

Заради стила си на обличане и страстта си към модата го нарекоха "японския Дейвид Бекъм", а популярността му достигна своя връх по време на Световното първенство през 2002 г., което се проведе именно в Япония и Южна Корея. Първото му голямо състезание беше Световното първенство през 1998 г.

Въпреки че имаше качества за още няколко години на високо ниво във футбола, той реши да окачи бутонките. Просто вече нямаше страст, за която твърди, че е единствената причина изобщо да играе.

“Не съм фен на футбола. Обичах да го играя, но никога не съм мечтал да стана професионалист. В крайна сметка някак се случи, играх на световно първенство, играх в Италия и Англия. Винаги, когато играех, играех от страст. В крайна сметка се пенсионирах, защото загубих страстта си. Ако я нямаше, а аз играех, щях да се чувствам сякаш лъжа себе си”, обяснява 49-годишният вече японец.

След края на кариерата си Наката напълно се отдръпна от спорта и се насочи към нова глава – живот, изпълнен с пътувания, предприемачество и популяризиране на японската култура. Три години пътува по света, а след това се завърна в родината си и откри нова страст в индустрията на сакето.

Do you love sake? Football star and sake connoseeaur Hidetoshi Nakata has some tips for you https://t.co/Zp8MeiMx8R pic.twitter.com/MZOIxS31gh — CNN International (@cnni) March 8, 2018

“Докато живеех в Италия, в свободното си време обикалях винарни. Започнах да ценя не само виното, но и хората, които го произвеждат, и средата около него. А когато се върнах в Япония, мислех за нашата традиционна култура. Очевидно, не сме известни с вино, а със саке. И си казах: 'Добре, това е нещо уникално, защото сакето се произвежда само в Япония.' Така видях голяма възможност да открия и популяризирам тази напитка”, разказа Наката.

Днес Наката, вече на 49 години, е успешен бизнесмен. Основал е компанията "Japan Craft Sake Company", придобил е квалификацията "Sake Master" и е станал един от основните промоутъри на тази традиционна японска напитка. Освен това притежава и висококачествена марка чай Hanaahu.

Освен бизнеса, той се е посветил на пътувания, за да опознае по-добре собствената си страна и да представи нейното наследство на света. Запазил е и връзките си с модната индустрия, сътрудничейки си с известни марки и изграждайки имидж на културен посланик.

Следващата му цел? “Искам да променя селскостопанската индустрия”, разкри той.

Предвид бизнес ходовете, които предприе след футбола, не би било изненадващо да успее и в това.