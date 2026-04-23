Алфа Диало е защитник на годината в Евролигата

Уменията в защита на Алфа Диало бяха признати на най-високо ниво, след като баскетболистът на Монако беше обявен за най-добър защитник в Евролигата за сезон 2025/2026.

Избран чрез гласуване на старши треньорите в лигата, след края на редовния сезон, наградата отразява влиянието на Диало в състава на Монако, където неговата гъвкавост и постоянство го отличаваха.

28-годишният Диало, който завърши трети в класацията през миналата година, изнесе най-добрия си сезон в защита до момента.

Николо Мели от Фенербахче се нареди втори при гласуването за най-добър защитник, а Томас Уолкъп от Олимпиакос е трети.

Гръцката легенда Димитрис Диамантидис остава най-успешният носител с шест трофея.

Тимът на Монако все още има шанс да се класира за четвъртфиналите в баскетболната Евролига, като в петък вечер ще приеме испанския Барселона в битка за последната свободна позиция в топ 8.