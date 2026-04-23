Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  • 23 апр 2026 | 15:48
  • 85
  • 0
Алфа Диало е защитник на годината в Евролигата

Уменията в защита на Алфа Диало бяха признати на най-високо ниво, след като баскетболистът на Монако беше обявен за най-добър защитник в Евролигата за сезон 2025/2026.

Избран чрез гласуване на старши треньорите в лигата, след края на редовния сезон, наградата отразява влиянието на Диало в състава на Монако, където неговата гъвкавост и постоянство го отличаваха.

28-годишният Диало, който завърши трети в класацията през миналата година, изнесе най-добрия си сезон в защита до момента.

Николо Мели от Фенербахче се нареди втори при гласуването за най-добър защитник, а Томас Уолкъп от Олимпиакос е трети.

Гръцката легенда Димитрис Диамантидис остава най-успешният носител с шест трофея.

Тимът на Монако все още има шанс да се класира за четвъртфиналите в баскетболната Евролига, като в петък вечер ще приеме испанския Барселона в битка за последната свободна позиция в топ 8.

Следвай ни:

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

  • 22 апр 2026 | 21:31
  • 4035
  • 0
Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

  • 22 апр 2026 | 20:05
  • 664
  • 0
Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
  • 1557
  • 0
Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 5352
  • 0
Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

  • 21 апр 2026 | 21:35
  • 1422
  • 0
Педро Мартинес е треньорът на годината в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 14:27
  • 902
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4725
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12686
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1957
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15406
  • 14
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23525
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6822
  • 5