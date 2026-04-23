Исторически първи национални шампионати по лека атлетика в Хисаря

Община Хисаря и Българска федерация лека атлетика организират два национални шампионата на 25 април (събота) на стадион „Крепост“ в Хисаря. Курортният град ще приеме за първи път в историята си национален шампионат по лека атлетика. Сутринта на 25 април ще бъдат излъчени първенците на България на 10 000 метра при жените и мъже, както и на 10 000 метра при юношите под 20 години и на 5000 метра при девойките под 20 години.

Първият старт е от 9:00 часа. Сред заявените над 50 атлети в тези дисциплини са многократната шампионка на полумаратон и маратон Маринела Нинева (Локомотив Дряново), шампионката на България на 800 и 1500 метра Лиляна Георгиева (Актив 2013 Пловдив), шампионката на 3000 метра в зала Девора Аврамова (Берое Стара Загора), както и рекордьорката на 3000 метра стипълчейз Силвия Дънекова-Лалова (Нови Пазар).

При мъжете изявеният фаворит е Исмаил Сенанджи (Евър Варна), но негова конкуренция ще бъде шампионът на България на 1500 и 3000 метра Иван Андреев (Дунав Русе), маратинците Мирослав Спасов (Атлет Мездра) и Кольо Райчинов (Младост 2012 Благоевград).

Същият ден от 14:00 часа започва националният шампионат по спортно ходене с участието на над 80 състезатели от цялата страна в четири възрастови групи от 3000 м до 10 000 м.

Обновеният стадион „Крепост“ в град Хисаря приема от няколко години състезания по лека атлетика като кръгове от „А1 атлетика за младежи“, международния турнир „Хисаря“, занимания по „Детска атлетика“, както и традиционно е старт-финал на шосейния пробег от веригата Рън България - Хисаря рън, който тази година ще бъде на 16 август.

Национален шампионат на 10 000 м на писта 25 април:

  9:00 часа  10 000          Жени                    Финал

10:00 часа  10 000          Мъже                    Финал

10:50 часа  10 000          Юноши под 20г     Финал

11:45 часа  5 000          Девойки под 20г.   Финал

Национален шампионат по спортно ходене на писта:

14:00 часа   3000 м  Момчета под 16г   Финал

14:00 часа   3000 м   Момичета под 16г Финал

14:25 часа   5000 м  Юноши под 18       Финал

14:25 часа   5000 м    Девойки под 18г.   Финал

15:10 часа   10 000 м    Юноши под 20       Финал

15:10 часа   10 000 м     Девойки под 20г.  Финал

16:40 часа   10 000 м Мъже                    Финал

16:40 часа   10 000 м Жени                   Финал

Атлетическата лига GO!KIDS! за първи път излезе извън пределите на България

