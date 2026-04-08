  Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

  • 8 апр 2026 | 11:39
Стана ясно името на съперника на Йосиф Панов за предстоящата му битка на 25-и април в Плевен. Пепелянката ще се опита да зарадва родната публика с успех над венецуелеца Йоникер Товар.

Новината бе съобщена от мениджърите на българския боксьор "Alexeev Promotions". Срещата в зала "Балканстрой" ще бъде първа за Панов след поражението му в Мадрид през ноември 2025-а в битка за сребърен пояс на Европейския боксов съюз (EBU). Преди това поражение Пепелянката бе в серия от 23 победи и нямаше загуба от 10 години насам.

Товар, който носи прякора Звяра Булулу, има 23 победи и 7 поражения в статистиката си, като 6 от загубите му са допуснати в последната година и половина.

