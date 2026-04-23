Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  Райо Валекано победи и изпревари Еспаньол

  • 23 апр 2026 | 23:18
  • 164
  • 0
Райо Валекано надигра Еспаньол с 1:0 в мач от 33-тия кръг на Ла Лига. По този начин мадридският тим се изравни по точки с "папагалчетата" и да измести от 11-тото място в класирането.

Гостите от Барселона могат да съжаляват, че не поведоха. В 74-тата минута те получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Оскар Валентин от домакините. Кике Гарсия се нагърби с изпълнението на наказателния удар, като се опита да заблуди вратаря и спря при засилката, а след това стреля вляво, но Даниел Карденас изчака до последно и парира шута.

Три минути преди края на редовното време Серхио Камейо донесе успеха на Райо Валекано с прецизен удар от наказателното поле в левия ъгъл на вратата.  

За Еспаньол това беше четвърта загуба в последните 5 мача, а отборът няма победа от 22 декември, когато се наложи с 2:1 над Атлетик Билбао.

Райо Валекано продължава да играе успешно на два фронта, след като в Лигата на конференциите се класира за полуфиналите и на 30 април ще посрещне Страсбург.

На Еспаньол предстои домакинство срещу Леванте, в което отборът ще се опита да прекъсне серията си от 15 мача без победа в Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Голмайсторът на ЛА Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция

  • 23 апр 2026 | 21:18
  • 601
  • 0
  • 23 апр 2026 | 21:16
  • 4262
  • 0
  • 23 апр 2026 | 20:59
  • 2675
  • 1
  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 18368
  • 8
  • 23 апр 2026 | 20:03
  • 1480
  • 0
  • 23 апр 2026 | 19:16
  • 1506
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 23 апр 2026 | 18:29
  • 48311
  • 180
  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 18368
  • 8
  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 22674
  • 101
  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 27799
  • 49
  • 23 апр 2026 | 19:30
  • 6342
  • 4
  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 18146
  • 51