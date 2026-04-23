Райо Валекано победи и изпревари Еспаньол

Райо Валекано надигра Еспаньол с 1:0 в мач от 33-тия кръг на Ла Лига. По този начин мадридският тим се изравни по точки с "папагалчетата" и да измести от 11-тото място в класирането.



Гостите от Барселона могат да съжаляват, че не поведоха. В 74-тата минута те получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Оскар Валентин от домакините. Кике Гарсия се нагърби с изпълнението на наказателния удар, като се опита да заблуди вратаря и спря при засилката, а след това стреля вляво, но Даниел Карденас изчака до последно и парира шута.

Три минути преди края на редовното време Серхио Камейо донесе успеха на Райо Валекано с прецизен удар от наказателното поле в левия ъгъл на вратата.

За Еспаньол това беше четвърта загуба в последните 5 мача, а отборът няма победа от 22 декември, когато се наложи с 2:1 над Атлетик Билбао.

Райо Валекано продължава да играе успешно на два фронта, след като в Лигата на конференциите се класира за полуфиналите и на 30 април ще посрещне Страсбург.

На Еспаньол предстои домакинство срещу Леванте, в което отборът ще се опита да прекъсне серията си от 15 мача без победа в Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages