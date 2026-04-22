  Гоцев: Разочарован съм, че не играх, но се радвам за победата

  • 22 апр 2026 | 22:46
Капитанът на Левски Светослав Гоцев не успя да вземе участие в първия мач от финала във волейболното първенство срещу Нефтохимик заради контузия в кръста. Въпреки това "сините" спечелиха и той поздрави съотборниците си за доброто представяне.

"Съжалението за мен е огромно, защото имам някакъв проблем с кръста от един-два дни, буквално от вчерашната тренировка. Днес направихме всичко възможно с физиотерапевтите да се включа в срещата, но не успях. За мен това е персонално разочарование, но пък съм щастлив, че момчетата, които влязоха на мое място - Николай Николаев и Ади Ганев - играха доста прилично. Единият от тях е на 16 и за него това ще се помни цял живот. За нас сега остава да се опитаме да се възстановим по най-добрия начин. Ако може да замаскираме тези болежки, ако не можем да ги излекуваме напълно и да се подготвим за здрава борба в Бургас, защото съм сигурен, че там отборът на Нефтохимик ще вземе мерки и ще играе по коренно различен начин. Както видяхме в полуфинала, пред тяхната мотивирана публика, се представиха доста успешно. За нас ще остане мотивацията, че трябва да ги победим, и ако искаме да станем шампиони, трябва да победим и в София, и в Бургас, и навсякъде", смята Гоцев.

"Вижте сега, играем първия срещу втория или третия. Няма да е изненада, ако те ни победят, както няма да е изненада, и ако ние победим. Надявам се за страничния наблюдател да се е получил интересен мач и се надявам да се получи интересна серия, но предстои да видим. По начина, по който Нефтохимик играе в Бургас, мисля, че ще се получи дълга серия. Там играят доста успешно, видяхме ги и срещу Локомотив, които са много добър отбор. Отделно, че за мен Нефтохимик е най-добре окомплектования отбор и на всяка позиция имат по двама-трима играчи. Като отбор и бюджет и всичко, те са си направени да печелят. Ще е трудно, но ние няма да се предадем", допълни волейболистът.

Снимки: Sportal.bg

