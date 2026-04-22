  Трима българи в третия ден на Световната купа по бокс в Бразилия

Трима българи в третия ден на Световната купа по бокс в Бразилия

Трима българи в третия ден на Световната купа по бокс в Бразилия

Световната купа по бокс в Бразилия продължава днес с три мача с българско участие. На ринга във Фоз до Игуасу ще видим Венелина Поптолева, Ергюнал Себахтин и Уилиам Чолов.

Поптолева ще излезе първа от нашите национали на ринг А. Днес около 17:15 часа Вени ще се изправи срещу англичанката Лорън Маки. Мачът е в категория до 54 килограма.

Във вечерната сесия, която започва от 23:00 часа, ще има още две срещи с родно участие. Около 1:00 часа сутринта капитанът на мъжкия ни национален отбор Ергюнал Себахтин ще боксира с Дани Касерес. Двубоят с представителя на Доминикана е в категория до 50 кг. След около час Уилиам Чолов (80 кг) ще закрие българското участие с двубой срещу канадеца Джош Офори.

Във вторник вечер българските национали записаха победа и поражение. При най-тежките (+90 кг) Йордан Морехон срази мексиканеца Хавиер Крус с 4:1 съдийски гласа. Победата му осигури място на четвъртфиналите, където на 24 април ще срещне много силния представител на Узбекистан Жахонгир Зокиров. Викторио Илиев (65 кг) за съжаление претърпя драматично поражение с 2:3 гласа от друг мексиканец – Хюго Барон.

