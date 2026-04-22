Похвалиха Драгомир Драганов заради правилна ВАР-намеса в дербито на Лимасол

Българският съдия Драгомир Драганов показа бърза реакция в интересен момент и се намеси за отмяната на гол, в който малцина видяха нарушение, написа сайтът goal.philenews.com, позовавайки се на разговор с шеф на съдийството в Кипър.

През изминалия уикенд Драганов беше на Острова на Афродита, където получи два мача като съдия, отговарящ за системата за видеопомощ (ВАР). Най-напред варненецът беше ВАР-арбитър на дербито на град Лимасол между Арис и Аполон, завършило 3:0 в събота, а на следващия ден пое същите функции на Олимпиакос (Никозия) – Акритас (Хлорака).

Именно в съботния мач се случи рядък момент не само на кипърските стадиони, но и в световния футбол, и беше записан в 4-ата добавена минута на първото полувреме. Домакините от Арис водеха в резултата с 3:0, а в 45+4 минута бразилецът Густаво Паже вкара четвърти гол, но радостта му трая само няколко секунди.



Българският ВАР-съдия Драгомир Драганов забеляза нещо, което малцина бяха забелязали в реално време. След удара на бразилеца топката беше попаднала в крака на финландския съдия на терена Пейман Симани, откъдето пък получава друга треактория и влиза в мрежата.



Симани веднага беше извикан от Драганов за преглед на терена и след като разгледа отново играта от различни ъгли, взе решение да отмени гола.