Николай Колев: Панатинайкос ни превъзхождаше, но сега играем на наша територия

Централният блокировач на гръцкия ПАОК Николай Колев говори пред клубния сайт за втория мач от финалната серия срещу Панатинайкос, като тимът му загуби първата среща в Атина с 1:3 Той се надява при домакинския мач тенденцията да се обърне.

"Вторият финал срещу Панатинайкос ще бъде в нашата зала "Палатаки". След трудния първи мач се надявам, че сега можем да се представим много, много по-добре. Съперникът ни превъзхождаше във всички компоненти: на сервис, блокада и в процентите на атака. Вярвам, че ще покажем различно лице и ще се завърнем по-силни. Играем на наша територия, с нашите правила и подкрепяни от нашите фенове", каза българинът пред клубния сайт.

"Сигурен съм, че присъствието на нашите привърженици ще ни даде допълнителна енергия, за да преодолеем трудните моменти в мача. Надявам се да напълнят залата като в последния мач, защото ни помагат много. Мисля, че ще покажем на всички колко важен е финалът за хората в "Палатаки", завърши Колев.