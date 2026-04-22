Официално: Дмитрий Бивол се завръща на 30-и май

Дмитрий Бивол ще се завърне на ринга срещу Михаел Айферт на 30-и май в Русия. Двубоят ще се проведе в „УГМК Арена“ в Екатеринбург, а организатор на събитието ще бъде RCC Promotions. С

В този двубой Бивол ще изпълни задължителната защита на титлата си от IBF.

„На 30 май ще стъпя на ринга“, заяви шампионът на The Ring, WBA, WBO и IBF. „Обещавам да направя красив и вълнуващ двубой. Предстоят два месеца тежка подготовка. Ще се радвам да видя всеки от вас там!“

Измина повече от година, откакто Бивол се боксира за последно. 35-годишният боксьор отмъсти за единствената загуба в кариерата си, побеждавайки Артур Бетербиев (21-1, 20 нокаута) в реванша им миналия февруари. С тази победа той стана неоспорим шампион в полутежка категория. След като резултатът в съперничеството им беше изравнен на 1:1, имаше разговори за трети мач. Тези дискусии обаче бяха прекратени, след като Бивол претърпя операция на гърба. Оттогава руснакът работи усилено, за да възстанови формата си. IBF му нареди да се боксира с Айферт през юли, но той реши да направи завръщането си срещу претендент №1 на организацията, за да не бъде лишен от титлата си. От своя страна, Михаел Айферт (13-1, 5 нокаута) чака своя шанс за златото, откакто победи бившия шампион Жан Паскал през март 2023 г. След тази победа той има само още един мач – лесна победа срещу Карлос Едуардо Хименес през август 2024 г.

Бивол, който ще бъде огромен фаворит в мача, вече гледа към по-големи битки. Обединеният шампион е споменавал, че иска да се изправи срещу Дейвид Бенавидес. Той беше лишен от пояса си на WBC малко след като му беше наредено да се бие с Бенавидес (31-0, 25 нокаута) в началото на 2025 г. Руснакът обаче оваканти титлата, за да преследва трети двубой с Бетербиев. Бенавидес, който по това време държеше временната версия на пояса, веднага беше издигнат до пълноправен шампион. 28-годишният боксьор в момента се готви да се изправи срещу Хилберто „Зурдо“ Рамирес за титлите му на WBA и WBO в полутежка категория на 2 май, но обеща да се върне в по-долната категория, за да осъществи мач с руската звезда.

Бивол също така е изразявал интерес към двубой с Канело Алварес. Двамата мериха сили през 2022 г., като тогава Бивол постигна победа с единодушно съдийско решение.