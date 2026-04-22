Йордан Морехон започна с победа в Бразилия

Националът на България в категория +90 килограма Йордан Морехон започна с победа участието си на турнира за Световната купа по бокс във Фос ду Игуасу, Бразилия.

В среща от втория предварителен кръг при най-тежките роденият в Куба Морехон се наложи с 4:1 съдийски гласа над мексиканеца Хавиер Крус. Българският национал спечели и трите рунда на мача, като бе особено убедителен в края на битката и не остави съмнения в превъзходството си у четирима от петимата съдии край ринга.

На четвъртфиналите Морехон ще има сложна задача срещу световния вицешампион Джахонгир Зокиров от Узбекистан, който стартира с успех с пълно съдийско единодушие над румънеца Флорин Йоница.

Друг български представител - Викторио Илиев, обаче отпадна от състезанието. В много равностойна битка в категория до 65 килограма той отстъпи с 2:3 съдийски гласа пред Уго Барон от Мексико.

Илиев взе първите два рунда с резултат от по 3:2 съдийски гласа. В заключителния трети рунд обаче Барон се активизира и успя да наложи волята си, с което съдиите предпочетоха него за победител.

По-късно днес още трима българи ще излязат на ринга във Фос ду Игуасу.

В категория до 54 килограма при жените Венелина Поптолева ще се бие за място на четвъртфиналите срещу Лорън Маккий от Англия. Във вечерната сесия Ергюнал Себахтин ще срещне Дани Касерес от Доминиканската република в категория до 50 килограма, а при 80-килограмовите Уилиам Чолов ще има за противник Джош Офори от Канада.