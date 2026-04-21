Кирил Милов: Дисциплината и постоянството ми помогнаха

Кирил Милов: Дисциплината и постоянството ми помогнаха

Дисциплината и постоянството помогнаха на Кирил Милов да продължава с успехите, които постига и на Европейското първенство по борба в Тирана, заяви самият той. Българският национал и действащ континентален шампион пропусна дълго време заради неразбирателство с федерацията, но днес се завърна на тепиха и достигна финала в доминантен стил. 

"Чувствам се много добре предвид това, че една година нямах възможност да участвам на състезания. Тренирах, не съм спирал. Дисциплината и постоянството ми помогнаха да правя това, което правя в момента. Точно тези хора исках да бъдат в моя поток, защото двамата с беларуския състезател (Артур Саргсян и Кирил Маскевич) са най-добрите в моята категория, а не съм се борил с тях. Радвам се, че имам възможност да ги победя на голям форум. Сега гледам към Световното първенство, а дай Боже и Олимпийски игри", заяви Милов.

Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското
Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското

Българинът имаше тежък полуфинал с Артур Саргсян. Руснакът се измъкна светкавично от партер в първата част, но Милов се защити във втората и го изкара извън тепиха в отбранително движение. След това европейският шампион направи ефектни четири точки на контраатака, за да спечели със 7:1 и да се класира на финал срещу унгареца Алекс Соке. 

"Те (руснаците - б.р.) са много добре подготвени, тренират правилно и правят добри тактики. Аз също съм го проучвал, знам какво прави, знам силните му страни, но ето че стана една ситуация, в която всичко бе на кантар. Добре че след това той първи стъпи навън и точките бяха за мен. После вече поведох и той нямаше какво да направи, трябваше да рискува. Утре ще се изправя срещу дългогодишен съперник от Унгария, който е много силен. Ще почина, ще се мобилизирам и каквото Господ е отредил, това ще се случи. Давам всичко от себе си и така. Искам да поздравя всички българи, да бъдат живи и здрави", каза още националът.

Снимки: Startphoto

Още от Бойни спортове

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

  • 21 апр 2026 | 20:55
  • 9636
  • 12
Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

  • 21 апр 2026 | 19:21
  • 3980
  • 0
Рускиня, шведка и полякиня на пътя на българките в третия ден на Европейското по борба

Рускиня, шведка и полякиня на пътя на българките в третия ден на Европейското по борба

  • 21 апр 2026 | 18:44
  • 609
  • 0
Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското

Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското

  • 21 апр 2026 | 15:36
  • 1929
  • 0
Трима българи на ринга в Бразилия днес

Трима българи на ринга в Бразилия днес

  • 21 апр 2026 | 15:14
  • 675
  • 0
Носителите на Купата на България по бокс стават ясни в Стара Загора

Носителите на Купата на България по бокс стават ясни в Стара Загора

  • 21 апр 2026 | 13:30
  • 552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 161343
  • 812
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 11185
  • 36
Реал Мадрид 2:0 Алавес, Винисиус заби втория

Реал Мадрид 2:0 Алавес, Винисиус заби втория

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 3895
  • 24
Брайтън 2:0 Челси, Гарначо бе близо до гол

Брайтън 2:0 Челси, Гарначо бе близо до гол

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 5092
  • 6
Интер 2:2 Комо, втори гол на Чалханоолу

Интер 2:2 Комо, втори гол на Чалханоолу

  • 21 апр 2026 | 23:38
  • 3196
  • 0
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 34839
  • 19