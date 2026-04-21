Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското

Действащият шампион Кирил Милов е полуфиналист на Европейското първенство по борба в Тирана, след като направи три безупречни схватки в категория до 97 кг класически стил. Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов запазиха шансове за репешажи, а други двама български национали отпаднаха във втория ден.

Семен Новиков е на финал!

Милов започна силно турнира и на старта надделя над поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което надви и беларусина Кирил Маскевич с техническо превъзходство - 10:0. На четвъртфиналите действащият европейски шампион срещна съперника си от финала през миналата година Лукас Лазоянис и го пренесе два пъти в първия партер за преднина от пет технически точки. Във втората част Милов бе поставен за първи път в партер и загуби първата си точка на турнира, но българинът удържа атаката на германеца и дори добави три точки за крайното 8:1.

На полуфиналите Милов ще срещне руския национал Артур Саргисян, който е действащ световен вицешампион, посочва БТА.

Амаев стартира с победа с 4:0 срещу италианеца Андреа Сети, след което надви и германеца Кристофер Кремер с 9:3. Българският национал обаче се изправи пред сериозно предизвикателство на четвъртфиналите, където негов съперник бе бронзовият медалист от Париж 2024 Хасрат Джафаров. Борецът от Азербайджан спечели с 9:0 и при още една победа ще изтегли Амаев на репешажи за бронзов медал.

За същото шансове има и Светослав Николов на 82 кг класически стил. Българинът загуби с 3:7 срещу Гурбан Гурбанов в квалификациите, но състезателят от Азербайджан е полуфиналист. Димитър Георгиев на 72 кг и Борислав Кирилов на 60 кг отпаднаха от Европейското първенство в Тирана.