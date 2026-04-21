Халилходжич получи голямо наказание

Старши треньорът на Нант Вахид Халилходжич бе наказан да не води тима в четири мача. Наставникът реагира бурно, след като защитникът Демен Табибу получи червен картон и атакува четвъртия рефер. Той бе изгонен от главния съдия.

Халилходжич попита реферите седем пъти "Не ви ли е срам?". След мача той заяви, че не разбира защо е получил червен картон. "Той е млад съдия, който ми каза да не говоря много, защото мога да бъда наказан. За мен няма значение. Дори да ме накажат за десет години, защото съм приключил с футбола. Когато видя такава несправедливост, реагирам", сподели треньорът.

🚨 Vahid Halilhodzic 🇧🇦 : « 𝗝𝗘 𝗡’𝗔𝗜 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗡𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗖𝗘́… ❌



S'ils trouvent une insulte, 𝗤𝗨’𝗜𝗟𝗦 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧 𝟱𝟬 𝗔𝗡𝗦. 😱



Той няма да води отбора в двубоя срещу Пари Сен Жермен утре, както и в срещите с Рен, Марсилия и Ланс и ще се завърне на пейката за мача с Тулуза от последния кръг. Халилходжич се завърна в Нант, за да опита да спаси отбора от изпадане. "Канарчетата" са на рпедпоследно място и изостават на пет точки от Оксер, който е 16-ти - място, което дава право на участие в плейофи.