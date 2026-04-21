Черно море Тича ще играе в зала "Конгресна" от самото начало на плейофите

Осигурилият си домакинско предимство за четвъртфиналната фаза от предстоящите плейофи на Sesame НБЛ Черно море Тича ще посрещне съперника си в зала "Конгресна" в ДКС във Варна още на старта на директните елиминации, стана ясно от публикация на клуба в социалните мрежи.

Все още не е ясно кой ще бъде противник на "моряците" на старта на плейофите, но мач №1 от серията (на четвъртфиналите се играе до 2 победи от 3 мача) ще бъде на 29 април (сряда) от 19:00 ч. във Варна.

Играчите на Васил Евтимов завършват на трета позиция в класирането в редовния сезон, а в събота ще стане ясно кой ще финишира на шесто място и съответно ще се изправи срещу носителя на Купата и Суперкупата на България в плейофите.

