  3. Семен Новиков е на финал!

Семен Новиков е на финал!

  • 20 апр 2026 | 20:37
Семен Новиков е на финал!

Семен Новиков ще спори за титлата на европейското в Тирана, Албания. Олимпийският шампион постигна 4-а победа в категория до 87 кг на класическата борба, като в полуфиналите се наложи над азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а, с 4:0.  

Във вторник негов съперник на финала ще бъде чеченецът с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри в Париж 2024, шампион на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.  

Семен Новиков е полуфиналист на Европейското
Семен Новиков е полуфиналист на Европейското

В първите финали ще има още един наш борец - Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. Той ще спори за бронза срещу опитния арменец Манвел Хачатрян, трети на европейското през 2024-а и пети в света.   Григоров е пети на европейското през 2024-а.   

Във вторник стартират други петима наши представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97).

Снимки: Imago

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова с тотална доминация на изборите в Ловеч

Ивет Горанова с тотална доминация на изборите в Ловеч

  • 20 апр 2026 | 15:21
  • 7295
  • 18
Семен Новиков е полуфиналист на Европейското

Семен Новиков е полуфиналист на Европейското

  • 20 апр 2026 | 15:00
  • 7732
  • 7
Четирима наши борци в първия ден на Евро 2026

Четирима наши борци в първия ден на Евро 2026

  • 20 апр 2026 | 12:32
  • 946
  • 0
Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

  • 19 апр 2026 | 20:13
  • 1030
  • 0
Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

  • 19 апр 2026 | 19:58
  • 1385
  • 1
Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

  • 19 апр 2026 | 17:38
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 33042
  • 26
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 31108
  • 55
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 9170
  • 24
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 28119
  • 88
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 14236
  • 17