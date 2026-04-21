Трима българи на ринга в Бразилия днес

Световната купа по бокс във Фоз до Игуасу продължава с три мача с българско участие. На ринга днес ще видим носителката на Купа „Странджа“ Златислава Чуканова, европейският шампион за младежи Викторио Илиев и бронзовият медалист от европейското първенство за мъже Йордан Морехон.

Злати Чуканова ще боксира в ранната сесия, която започва от 18:00 часа българско време. В категория до 51 килограма българката, която е вицешампионка на Европа, ще се изправи срещу Михаела Бадеску (Румъния). Мачът е пети в програмата на ринг А и започва около 19:00 часа.

Вечерната сесия, която стартира от 23:00 часа, включва още два мача с българско участие. На ринг А, около полунощ Викторио Илиев (65 кг) ще боксира с мексиканеца Хюго Барон. На ринг Б, около 1:30 рано сутринта Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Хавиер Крус (Мексико).

Семион Болдирев отпадна от турнира. Националът ни при 90-килограмовите отстъпи на двукратния европейски шампион за мъже до 23 години Емра Яшар (Турция).