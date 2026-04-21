Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  Трима българи на ринга в Бразилия днес

  21 апр 2026 | 15:14
Световната купа по бокс във Фоз до Игуасу продължава с три мача с българско участие. На ринга днес ще видим носителката на Купа „Странджа“ Златислава Чуканова, европейският шампион за младежи Викторио Илиев и бронзовият медалист от европейското първенство за мъже Йордан Морехон.

Злати Чуканова ще боксира в ранната сесия, която започва от 18:00 часа българско време. В категория до 51 килограма българката, която е вицешампионка на Европа, ще се изправи срещу Михаела Бадеску (Румъния). Мачът е пети в програмата на ринг А и започва около 19:00 часа.

Вечерната сесия, която стартира от 23:00 часа, включва още два мача с българско участие. На ринг А, около полунощ Викторио Илиев (65 кг) ще боксира с мексиканеца Хюго Барон. На ринг Б, около 1:30 рано сутринта Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Хавиер Крус (Мексико).

Семион Болдирев отпадна от турнира. Националът ни при 90-килограмовите отстъпи на двукратния европейски шампион за мъже до 23 години Емра Яшар (Турция).

Кирил Милов стигна полуфиналите на Европейското

Носителите на Купата на България по бокс стават ясни в Стара Загора

MAX FIGHT пристига с гръм и трясък в Пловдив, билетите вече са в продажба

Хванаха с допинг топ британски боксьор

Семен Новиков е на финал!

Световната купа по бокс в Бразилия започва с един български мач

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

